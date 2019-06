Uomini e Donne, Luca Daffrè attacca la Nasti: “Angela si è lasciata influenzare”.

È terminata da poco l’avventura di Luca Daffrè nel programma Uomini e Donne: ha corteggiato Angela Nasti ed è arrivato fino all’ultima puntata. La giovane napoletana ha però deciso di uscire dal programma con Alessio Campoli, suo rivale. Così il trentino non ha avuto il lieto fine che avrebbe voluto neanche questa volta: lo studio di Maria De Filippi rivedeva Luca per la seconda volta. Nella sua prima partecipazione, sul trono era seduta Teresa Langella, oggi fidanzata con Andrea Dal Corso. Nelle pagine di Uomini e Donne Magazine, l’ex corteggiatore ha svelato i suoi sentimenti attuali. Ecco le sue parole.

Leggi anche:

Uomini e Donne, Luca Daffrè attacca la Nasti: “Angela si è lasciata influenzare”

Luca Daffrè, il giovane di Trento che ha corteggiato Angela Nasti nello studio di Maria De Filippi, è tornato a parlare dopo esser stato la non-scelta ed a Uomini e Donne magazine ha svelato tutto il suo dispiacere su come è andata a finire la sua storia. L’ex corteggiatore ha svelato che è molto deluso da Angela: aveva visto qualcosa di vero tra lui e l’ex tronista. “Credo si sia lasciata influenzare dalle persone che ha intorno e dai social”: dice la sua Luca accusando la napoletana di aver fatto una scelta solo per avere approvazioni dal pubblico. “Mi faccio forza pensando che il sentimento che provava per me non era così forte”, aggiunge Luca ammettendo però che le augura la felicità con Alessio.

Luca è dispiaciuto del fatto che molti lo hanno definito “finto” e continua l’intervista spiegando che Angela lo mandava in confusione: aveva troppi dubbi per la testa e questo è sintomo di forte interesse. “Non ho rimpianti, sono sempre stato me stesso. Ha scelto Alessio perchè le dà più sicurezze, non sono il genere di persona che ha due possibilità. Non sarò mai il ripiego o seconda scelta di nessuno”: Luca conosce il suo valore e non cederebbe se Angela dovesse bussare nuovamente alla sua porta. Sulla possibilità di salire sul trono ha svelato che non ci sta pensando: “Non ho voglia di pensare all’amore”.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui