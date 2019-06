Melissa Satta da urlo su Instagram: il costume è super sexy. L’ex velina questa volta si è superata con uno scatto che ha infiammato i followers.

Melissa Satta, dopo le foto del Festival di Cannes che hanno fatto impazzire tutti, torna con un ennesimo scatto mozzafiato. Questa volta la location non è il famoso red carpet, ma una bellissima spiaggia. Le ultime foto pubblicate dalla ex velina, infatti, hanno tutte il mare come sfondo. Con l’arrivo della stagione estiva, Melissa ha deciso di deliziare i suoi followers prettamente con foto in costume, facendo alzare decisamente la temperatura.

Melissa Satta da urlo su Instagram: il costume è super sexy

L’ex moglie del calciatore Boateng è più in forma che mai. La separazione non sembra le abbia fatto male. È quello che avranno sicuramente notato i suoi quasi 4 milioni di followers che si sono ritrovati questo scatto super sexy pubblicato da Melissa Satta su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram ☀️🔥 @grazia_it Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 5 Giu 2019 alle ore 10:59 PDT

Forme perfette, costume scollato e sgambato, abbronzatura da urlo e capelli tirati all’insù. Sembra non mancarle proprio niente per avvicinarsi alla perfezione.

Insomma, Melissa Satta sa bene come fare per stupire i suoi fan.

