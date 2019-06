L’ex corteggiatrice Muriel Bassi ha lasciato i suoi follower senza parole quando, in una storia, ha rivelato un retroscena doloroso del suo passato.

Si è concluso nel migliore di modi il percorso dei tronisti: Angela, Giulia e Andrea. Le loro scelte hanno risposto affermativamente e adesso le coppie si godono il loro percorso anche al di fuori del programma. C’è chi però delle scelte non è rimasto soddisfatto. Alcuni pensano che Giulia doveva scegliere Manuel, altri che Angela doveva scegliere Luca e c’è chi invece voleva Muriel come scelta dell’unico tronista maschio Andrea Zelletta. Tuttavia la corteggiatrice ha scelto di suo pugno di non partecipare più il programma per altri impegni. Forse la paura del non essere la scelta o forse perché aveva già capito quale fosse la decisione del tronista. Nonostante questo però, Muriel si sta godendo una bella vacanza a Ibiza. Stesso la Bassi ha però chiarito che oltre ad essere un viaggio di piacere è anche di lavoro. Tra foto, video e storie esclusive, Muriel ama aggiornare i suoi follower di ogni suo passo. Tuttavia un contenuto in particolare ha infastidito molto i suoi seguaci e lei di pronta risposta ha rivelato un retroscena molto particolare.

Uomini e Donne, Muriel Bassi e il doloroso retroscena: non si era mai saputo

Nelle ultime ore, Muriel Bassi aveva postato una storia “ironica” che riguarda una malattia ben conosciuta da tutti, l’anoressia. Un argomento delicato per molti che alla vista e alla “presa in giro” della malattia da parte della corteggiatrice, hanno commentato in massa la storia. Di conseguenza Muriel ha risposto, sempre all’interno delle storie, che quella frase non aveva un vena ironica ma più che altro veritiera. Successivamente inoltre specifica che sebbene non le piace parlarne, chi la conosce sa della sua recente ripresa dalla malattia. Una notizia che sicuramente avrà lasciato i suoi seguaci senza parole, visto che la Bassi non ne aveva mai fatto parola. Tuttavia Muriel specifica che adesso sta bene ed è fiera dei suo progressi. L’anoressia quindi per lei è soltanto un lontano ricordo.

