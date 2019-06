Nadia Toffa con uno sguardo stanco su Instagram, tuttavia, i fan notano un dettaglio veramente meraviglioso. Ecco di cosa parliamo…

E’ un po’ che non vediamo Nadia Toffa in televisione. La pausa, che sicuramente non avrebbe mai voluto prendersi, è dovuta alle ripetute terapie che sta affrontando. L’ha fatto sapere lei stessa alla redazione de Le Iene che poi ha avuto la premura di pubblicare un comunicato in cui si faceva luce sulla vicenda. Così, Nadia si è presa un momento per riposare un po’. Le terapie che sta affrontando sono abbastanza impegnative ed ha bisogno di tenere per sé un po’ di energie un più.

Per ulteriori curiosità sulla simpaticissima conduttrice Nadia Toffa, sulla sua malattia e sulle sue condizioni di salute: CLICCA QUI

Nadia Toffa su Instagram: occhi stanchi ed un sorriso che non va mai via

La Iena più amata d’Italia è da un po’ lontana dai riflettori. Si è fermata anche con la condivisione di post su Instagram. Qualche tempo fa era molto più costante, adesso, invece, sono diminuiti i post in cui dà notizie di sé e chiede ai suoi follower come va. Un’empatia speciale quella che si è creata tra Nadia e la sua famiglia virtuale. I suoi fan le stanno costantemente vicino ed anche lei fa di tutto per far sentire loro il suo calore.

Nell’ultima foto che ha postato, come vediamo, Nadia ha gli occhi visibilmente stanchi. Tuttavia, allo stesso tempo, quel sorriso che non va mai via dal suo splendido viso. Un sorriso che regala tanta forza ai suoi sostenitori. I suoi follower trovano la forza nel suo sorriso perché riescono a credere che nonostante certi periodi sembrino veramente bui, c’è sempre un motivo per sorridere. Molti dei follower di Nadia, stando a quanto leggiamo, hanno dei problemi fisici e riescono a trovare conforto nelle sue parole. Insomma, veramente qualcosa di magico. Infatti, come vediamo tra i commenti all’ultimo post, in molti fanno particolare attenzione al sorriso di Nadia Toffa: “Buongiorno adorati miei. Oggi riposo poi fisioterapia e voi cosa combinate di bello?”, questo il messaggio a cui rispondono in tanti: “Ciao Nadia, come te la passi?”, oppure: “Che bel sorriso, quanta forza ci dai”, “Grande forza e donna sei”. “Ciao bella il tuo sorriso è la tua forza”. Ecco, abbiamo riportato un po’ dei commenti che abbiamo trovato al post di Nadia Toffa. Commenti splendidi, indirizzati ad una persona che emana una luce particolare col suo sorriso, nonostante la stanchezza che si vede negli occhi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: