Pomeriggio 5, Barbara D’Urso furiosa contro un ospite: “Ma che stai dicendo? Ma sei scemo?”. Lo scontro è appena avvenuto in diretta a Pomeriggio 5.

Clima acceso oggi a Pomeriggio 5. Tantissimi gli ospiti di oggi, tra cui la baby web star Denis Dosio. Nello studio del talk di Canale 5, è nata una vera e propria discussione. Protagonisti della lite Elena Morali e Roger Garth, spesso opinionisti nel salotto della D’Urso. A far nascere lo scontro, un commento di Roger, che ha definito “un brutto spettacolo” un video in cui Elena e il suo compagno Scintilla si mostravano senza veli, per via del fisico non proprio statuario di quest’ultimo. Ebbene, la D’Urso non ha accettato di buon grado questo commento e ha sbottato in diretta. Ecco cosa è successo.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sbotta contro un ospite: “Questo non lo voglio sentire”

Puntata movimentata, quella di oggi, di Pomeriggio 5. Barbara D”Urso ha perso le staffe! Il motivo? Un commento abbastanza velenoso di Roger Garth, opinionista del programma, nei confronti del comico Scintilla, compagno della showgirl Elena Morali. La ragazza era in studio e ha mostrato al pubblico un video in cui lei e la sua metà si mostrano senza veli, per una gag del programma comico Colorado. Ebbene, Roger è apparso inorridito dalle immagini e non l’ha nascosto: “Non per Elena che è bella, ma lui con quel fisico è bello? È piacevole?” . La Morali non ci sta, e difende il suo uomo, spezzando una lancia in favore di tutte le persone che hanno qualche chilo in più. Ma anche la padrona di casa non sembra essere d’accordo con Roger: “Ma che stai dicendo? Ma sei scemo?”. La D’Urso non accetta che, nei suoi programmi, passi un messaggio sbagliato: quello che per essere belli bisogna avere necessariamente un fisico perfetto.“Tu hai detto che è brutto perché è grasso, questo non lo voglio sentire”.

