Vasco Rossi arriva a San Siro, di nuovo, il 6 e 7 giugno! Il Komandante, il rocker di Zocca sta per calcare uno dei palchi più importanti d’Italia, quello di San Siro con il suo Non Stop Live. Non è la prima volta che il cantante sale su questo palco, lo abbiamo già visto l’1 e 2 giugno, ma ogni volta è sempre più importante. Dopo la data zero del VascoNonStop Live 2019 il 27 maggio a Lignano Sabbiadoro, ora è tempo di iniziare a fare sul serio con le sei date a San Siro che tutti i fan aspettano. Vediamo allora insieme la probabile scaletta di Vasco Rossi in concerto a Milano.

Vasco Non Stop Live 2019: sei concerti a San Siro

Sei date a San Siro e due a Cagliari. Vasco Rossi in concerto diventa una macchina da guerra per i fan che non vedono l’ora di poter assister ai suoi concerti. Ogni giorno, sulla Rai, dopo il tg delle 13 andrà in onda uno speciale dedicato agli show di Vasco Rossi con tanti backstage, filmati inediti e interviste per preparare al meglio i fan ai concerti di Vasco a San Siro. Un diario giornaliero insomma, con anche le storie dei fan che si intrecciano a quelle di Vasco Rossi.

Scaletta Vasco Rossi, San Siro: le canzoni in programma il 6-7 giugno 2019

Per quanto riguarda la scaletta dei concerti di Vasco Rossi a San Siro non abbiamo certezze assolute, ma dopo aver visto quanto successo alla data zero di Lignano Sabbiadoro possiamo immaginare che le canzoni in scaletta Vasco Rossi siano più o meno le stesse. Quindi probabilmente queste saranno le canzoni che canterà Vasco.

Intro + Qui si fa la storia Mi si escludeva Buoni o cattivi La verità Quante volte Cosa succede in città Cosa vuoi da me Vivere o niente Fegato fegato spappolato Asilo Republic La fine del millennio Interludio Portatemi Dio Gli spari sopra C’è chi dice no Se è vero o no Io no Domenica lunatica Ti taglio la gola Rewind Come vorrei La nostra relazione Tango della gelosia Vivere Senza parole Sally Siamo solo noi Vita spericolata Canzone Albachiara

