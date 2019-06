Selvaggia Lucarelli punge Barbara D’Urso: la verità sull’intervista di Donna Pamela.

È l’opinionista, scrittrice, blogger, giornalista, attrice e conduttrice radiofonica tra le più seguita in Italia: ha una personalità molto forte, la battuta sempre pronta e soprattutto è sempre molto sincera. Proprio la sua schiettezza divide il suo pubblico a metà: in tanti la adorano, altri proprio non la sopportano. Selvaggia Lucarelli esprime sempre ciò che pensa, a volte anche in maniera tagliente: che sia in tv o sui social, la donna non fa mai troppi giri di parole. Ecco che dopo l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, andata in onda ieri sera 5 giugno 2019, la giornalista ha detto la sua tramite Twitter.

I telespettatori della puntata di ieri sera, 5 giugno 2019, di Live Non è la D’Urso hanno assistito all’intervista di Pamela Perricciolo, che ha raccontato la sua verità sul caso Prati – Caltagirone. La conduttrice, Barbara D’Urso, ha più volte ribadito che l’intervento era in diretta, ma Selvaggia Lucarelli non le crede e così, tramite un tweet, ha commentato in maniera tagliente.

La nota giornalista su Twitter in un primo post smentisce la diretta dell’intervista scrivendo: “L’intervista è stata registrata, hanno avuto paura di mandarla in diretta”. In un secondo post, Selvaggia punge la D’Urso ed il programma da lei condotto scrivendo “Volevo dire che questa intervista alla Perricciolo è una gigantesca, pallosissima superca**ola, per giunta registrata, in cui non si capisce nulla perchè mezza verità è mescolata ad un sacco di fuffa. Il tema Mark Caltagirone è esaurito”.

