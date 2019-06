Temptation Island, presentata la prima coppia ufficiale: lui innamoratissimo, lei libertina. Ecco i nomi dei primi concorrenti del seguitissimo reality di Canale 5.

Ci siamo. Temptation Island sta per tornare. Il reality dedicato alle coppie ci farà compagnia anche quest’estate. A condurlo, come sempre, il veterano Filippo Bisciglia, che qualche giorno fa ha annunciato l’inizio delle riprese attraverso i suoi social. Manca davvero poco alla messa in onda del programma, e poco fa, finalmente, c’è stata la presentazione della prima coppia ufficiale di questa edizione. Il video è stato pubblicato sul profilo ufficiale della trasmissione e mostra i primi concorrenti: si chiamano Katia e Vittorio e, dalle immagini in anteprima, ne vedremo delle belle! Ecco chi sono.

Temptation Island, presentata la prima coppia ufficiale: Katia e Vittorio si amano davvero?

Katia e Vittorio sono i primi concorrenti ufficiali della nuova edizione di Temptation Island. Ad annunciarlo la pagina ufficiale della trasmissione targata Maria De Filippi. Lui innamoratissimo, lei libertina, la coppia promette interessanti dinamiche per il reality delle “tentazioni”. Tutto fa pensare che sarà lei la più sensibile alla corte dei tentatori. Sentite cosa ha detto:

Dal video in questione, si capisce che nella prima coppia ufficiale è la donna a portare i pantaloni. Sì, perché la biondissima Katia dà l’idea di essere una donna molto indipendente, che ama la sua libertà, e che, come ha detto, mette se stessa prima di qualsiasi altra cosa. Anche prima del suo fidanzato, Vittorio, che appare invece innamoratissimo della sua metà. Come andrà la storia tra i due? Katia riuscirà a dimostrare il suo amore a Vittorio o per quest’ultima ci saranno tanti video da visualizzare ai tanto temuti falò? Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire tutte le novità direttamente dall’Isola delle tentazioni! Tenete duro, manca poco!

