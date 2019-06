Tour 2019 Vasco Rossi: date, biglietti, scaletta, brani, il fan club e gli album più belli.

Il Komandante Vasco Rossi è inarrestabile. Ha sconvolto i suoi fan con un concerto evento al Modena Park che rimarrà negli annali e ora è pronto per conquistare San Siro e Cagliari. A Milano le date del tour 2019 di Vasco sono ben 6 e il rocker di Zocca ha conquistato il record di 29 sold out su 29 date a San Siro. Insomma, quello di Vasco Rossi sembra essere un tour veramente imperdibile e oggi, 27 maggio 2019, ci sarà la data zero a Lignano Sabbiadoro (qui le info sulla scaletta). Intanto vediamo insieme quali sono le date per i concerti di Vasco 2019 a San Siro e poi a Cagliari, come ottenere un biglietto, la possibile scaletta, il fan club di Vasco e gli album più belli del rocker.

Vasco Rossi, date concerti San Siro e Cagliari

Le date da segnare sul calendario per il concerto di Vasco 2019 a San Siro sono:

1 giugno

2 giugno

6 giugno

7 giugno

11 giugno

12 giugno

Invece i concerti di Vasco Rossi a Cagliari Fiera sono in programma sempre a giugno, ma il 18 e 19.

Biglietti Vasco Rossi Tour 2019

Sembra una mission impossibile trovare un biglietto per i concerti di Vasco a San Siro perché, non appena sono stati messi online, sono anche andati sold out! Circa 330mila biglietti infatti, che erano in vendita su Vivaticket sono stati esauriti in un batter d’occhio. Sul sito di Vasco Non Stop Live 2019 dove si possono acquistare i biglietti campeggia la scritta “non disponibili online” e quindi si presuppone che siano tutti esauriti. Per sicurezza però potrete recarvi dal vostro venditore di fiducia per capire se, per caso, ci sia ancora qualche posticino libero.

Fan Club Vasco Rossi: i vantaggi per i concerti

Sul sito Vasco Rossi.net si può trovare un form da compilare per entrare a far parte ufficialmente del fan club del rocker di Zocca. Il fan club si chiama Il Blasco e, come si legge sul sito, i vantaggi sono svariati come la partecipazione all’esclusivo Soundcheck a Lignano del 26 maggio 2019 riservato solo ed esclusivamente agli iscritti e agli altri soundcheck nelle prossime date. Il costo dell’abbonamento annuale è di € 35 e ha validità fino al 31/12/2019. Il costo dell’abbonamento biennale è di € 70 e ha validità fino al 31/12/2020.

Scaletta Vasco Rossi Tour 2019: le canzoni

Ancora non è stata resa nota la scaletta ufficiale dei concerti di Vasco 2019 a San Siro e a Cagliari, ma i rumors dopo il soundcheck sono parecchi. Pare che Vasco infatti canterà brani che arrivano anche dal suo repertorio più “vecchio” come Mi si escludeva, Ti taglio la gola, Portatemi Dio, La Verità. Sembra poi che Vasco canterà in totale circa 30 canzoni per una notte infinita di musica e di note urlate a squarciagola.

