U&D, è già crisi tra Angela e Alessio? Le parole dell’ex corteggiatore romano non lasciano dubbi. Ecco cosa ha raccontato nelle sue Instagram Stories.

Uomini e Donne si è concluso da pochi giorni. Ben tre coppie hanno avuto il loro lieto fine. Tra queste, quella formata da Angela Nasti e Alessio Campoli. La napoletana, dopo un lungo periodo di indecisione, ha preferito il romano a Luca Daffrè, dapprima favorito per la scelta finale. La coppia è uscita dalla trasmissione tra gli applausi e i sorrisi del pubblico. Ma, secondo alcuni, la storia d’amore tra i due sarebbe già in crisi. Sul web, infatti, circola la voce di una rottura tra i due protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Qualche ora fa, è intervenuto proprio Alessio a fare luce sulla questione. Scopriamo cosa ha detto.

Per tutte le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne CLICCA QUI

U&D, è già crisi tra Angela e Alessio? Lui smentisce tutto

È già finita tra Angela e Alessio? C’è chi dice di si. La neo coppia di Uomini e Donne è già finita nel mirino delle voci di gossip. Sul web infatti, si fa sempre più insistente la voce di una presunta rottura per la coppia. L’ex corteggiatore ha deciso di intervenire, per mettere a tacer queste insinuazioni. Attraverso le sue Instagram Stories, il romano ha smentito assolutamente qualsiasi ipotesi di rottura tra lui e Angela, che chiama Baby Nasti, come il suo nuovo nickname di Instagram. “È successo semplicemente che lei è in vacanza con la sua famiglia e io a Roma”. Nulla di preoccupante, insomma. La lontananza tra i due piccioncini è dovuta soltanto a una vacanza, a Ibiza, che la napoletana si è concessa con i suoi familiari. Insomma, i fan della coppia possono tirare un sospiro di sollievo. La storia d’amore tra Angela e Alessio procede a gonfie vele!

Potrebbe interessarti anche: