Grande Fratello, Valentina Vignali senza peli sulla lingua su Instagram: ecco quanti chili ha preso. A svelarlo è stata proprio lei, in una Instagram Story.

La semifinale del Grande Fratello ha decretato i primi finalisti della sedicesima edizione del reality. Ma anche ben tre eliminati. Tra questi ultime c’è lei, Valentina Vignali, la cestista ed influencer molto conosciuta sul web. La ragazza ha lasciato la Casa più spiata d’Italia a un passo dalla finale, ma è già tornata super attiva su Instagram. Ha risposto già a tantissime domande dei fan, soprattutto riguardo alcuni coinquilini del GF. Ma nelle ultime ore, Valentina ha svelato anche un retroscena sulla sua forma fisica. Scopriamo quale.

Grande Fratello, Valentina Vignali senza filtri: “Ho preso 10 chili”

Valentina Vignali è stata una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello. Molto amata, ma anche criticata, la Vignali è stata sicuramente una delle concorrenti che più si è messa in gioco. Tra le critiche più pungenti ricevute dall’influencer, c’è quella riguardante la sua forma fisica. La cestista, infatti, è apparsa piuttosto ingrassata rispetto a come era prima dell’ingresso nella Casa. Ma è stata la stessa Vignali a non farne un mistero. Al contrario, la gieffina ha addirittura rivelato quanti chili ha preso durante la sua esperienza in tv: ben 10 kg. Un numero che però non sembra spaventarla: la Vignali ha già rivelato di aver fatto partire la sua Operazione Pumba, citando il simpatico animale del film d’animazione Il Re Leone. Insomma, Valentina è determinata e decisa a ritornare in forma il prima possibile. E a chi la critica, risponde così: “Io tra poco torno come prima, alla stupidità non c’è rimedio”.

