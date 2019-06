Valentina Vignali, botta e risposta su Instagram. La cestista ha deciso di rispondere a tutte le domande e curiosità dei followers sul Grande Fratello.

Valentina Vignali è una delle ultime eliminate di questa edizione del Grande Fratello. La cestista ed influencer ha abbandonato la casa insieme a Kikò durante la scorsa diretta. Il suo percorso all’interno della casa è stato molto particolare. Valentina si è fatta conoscere per il suo carattere molto forte e diretto. Ma è stata anche al centro di polemiche per il suo rapporto di amicizia con il concorrente Daniele, per aver definito stupida Francesca Cipriani e per essere stata accusata di modificare le foto sui social, dato che dal vivo sembra essere completamente diversa.

Insomma, non si è fatta mancare proprio nulla. La Vignali ha vissuto quest’esperienza a pieno e oggi ha deciso di rispondere a tutte le domande e curiosità dei suoi followers.

Valentina Vignali su Instagram risponde a tutte le domande e curiosità sul Grande Fratello

Valentina Vignali ha chiesto ai suoi followers di sbizzarrirsi con le domande sul Grande Fratello. Tra le varie curiosità dei suoi seguaci, spunta una domanda su Francesca De Andrè. Le chiedono cosa pensa di lei. Valentina risponde dicendo che la De Andrè è una ragazza che ha sofferto tanto nella vita, ma che dovrebbe lavorare di più sul suo carattere sul suo carattere in quanto troppo aggressivo.

Per quanto riguarda l’ipotetico vincitore del Grande Fratello, Valentina spera sia Enrico. Approfittando di una delle domande sul suo aspetto fisico, Valentina Vignali dichiara di di avere problemi di tiroide ed essendo abituata ad allenarsi più volte al giorno, il metabolismo si è rallentato all’interno della casa più spiata d’Italia. Inoltre anche la noia spesso portava a mangiare continuamente e nervosamente. Ed è così che ha preso ben 10kg in 2 mesi.

Da questo giochino del botta e risposta di Instagram, viene fuori anche che la Vignali ha rivalutato Taylor Mega: “Sinceramente avevo qualche pregiudizio all’inizio. Mi sembrava un pò antipatica dai social. Invece è solare, divertente e molto bella“.

Infine, su Francesca e Gennaro, la cestista pensa che in futuro possa esserci qualcosa al di fuori della casa, ma solo se Francesca abbia davvero perdonato Giorgio per il tradimento.