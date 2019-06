Seat Music Awards, grande successo per il vincitore di Amici Alberto Urso, che ottiene una standing ovation all’Arena di Verona: le parole di Carlo Conti sono da brividi.

Alberto Urso ha vinto l’edizione appena conclusa di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante pop-lirico continua però a raccogliere consensi da parte del pubblico e degli addetti ai lavori anche ora che il talent di Canale 5 è terminato. Ospite ai Seat Music Awards andati in onda ieri 6 giugno su Rai Uno, il siciliano ha ottenuto un grandissimo successo, scatenando la reazione del pubblico e degli stessi conduttori, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che non hanno potuto fare a meno di sottolineare il suo grande talento.

Il grande successo di Alberto Urso: standing ovation all’Arena di Verona

Alberto Urso si sta pian piano imponendo come nuovo talento del panorama musicale italiano. Il suo stile pop, con una base importante di studio lirico, sta facendo innamorare il pubblico. In particolare ieri all’Arena di Verona, dove si è esibito per i Seat Music Awards con il suo inedito ‘Accanto a te’, Alberto non si è mostrato per niente intimorito dalla situazione e dall’enorme platea e ha dato luogo a una performance da brividi. Scroscianti gli applausi dell’Arena di Verona, che gli ha addirittura dedicato una vera e propria standing ovation, trattamento che solitamente il pubblico riserva solo ai più grandi. Un’iniezione di fiducia enorme per il cantante, che sta muovendo i primi passi nel mercato discografico, ottenendo già risultati così importanti.

Le parole di Carlo Conti per Alberto sono da brividi

Alberto Urso ha ottenuto una standing ovation all’Arena di Verona con la sua ‘Accanto a te’. Al termine della perfomance, il vincitore di Amici ha raccontato le sue sensazioni ai conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada: “Mi batte il cuore a mille, ancora non ci credo”, ha dichiarato con le lacrime agli occhi il giovane cantante, che ha ricordato i tanti anni di studio e sacrifici e la sua partecipazione al programma ‘Ti lascio una canzone’. Emozionati per lui anche i due presentatori: “Maria de Filippi sarà orgogliosa di te”, ha detto Carlo Conti ad Alberto, facendolo emozionare ancora di più con un pensiero alla De Filippi, che tutti i giovani di ‘Amici’ ritengono una vera ‘mamma’.

