L’ex concorrente di Amici Annalisa ha pubblicato una foto in cui stuzzica chiaramente i suoi fan: il suo vestito è scollato, ma spunta un tatuaggio lì.

Una foto di Annalisa davvero sbalorditiva. In questa versione non l’avevamo mai vista. Ma, dati i risultati, possiamo confermare che è piaciuta davvero a tantissimi suoi fan. In questo fantastico scatto su Instagram, la giovane cantante è a Verona, in occasione dei Music Award. E così la bella e dolce Annalisa di lascia immortalare in una posa davvero pazzesca con alle spalle l’Arena di Verona, il più importante monumento della città di Romeo e Giulietta. Tuttavia, però, come dicevamo precedentemente, a catturare l’attenzione è tutt’altro. In particolare, il vestito davvero molto scollato di Annalisa. E un tatuaggio. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Annalisa stuzzica: la foto su Instagram sbalordisce tutti

Correva l’anno 2010 quando Annalisa Scarrone, nota anche come Annalisa, ha partecipato alla decima edizione di Amici, noto talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da quel momento sono passati circa 9 anni. Eppure, la popolarità della giovane cantante savonese è aumentata spropositatamente. Merito, ovviamente, della sua bravura, voce d’usignolo ma anche, e soprattutto diremmo, per la sua bellezza, simpatia, genuinità e semplicità. Ai tempi del talent, Annalisa aveva dei lunghi capelli rossi fuoco incorniciati da una bellissima frangia che a stento faceva vedere i suoi occhi verde smeraldo. Nonostante gli anni, però, nulla è cambiato. Annalisa, infatti, è sempre incantevole. Lo testimonia anche l’ultimo scatto, riproposto in alto. In cui, reduce dalla sua esperienza all’Arena di Verona, si lascia immortalare con un vestito davvero molto bello. Ma anche molto scollato. Impossibile, perciò, non notare quel particolare tatuaggio. Che, data la scollatura profonda, non può fare a meno di spuntare fuori.

