Aurora Ramazzotti è in vacanza a Mykhonos per trascorrere delle belle giornate al mare, in compagnia delle amiche. Incantevoli paesaggi e mare pazzesco nelle sue storie Instagram. Proprio questa mattina ha voluto aggiornare probabilmente chi non è al mare con lei dicendo: “Ciao amici, tutto bene, sono viva. Sono al mare a Mykhonos”. Poi ha continuato raccontando un episodio imbarazzante verificatosi in spiaggia.

Aurora Ramazzotti e il costume bianco: l’episodio divertente in spiaggia

E’ una ragazza molto social, Aurora. Ha la stessa ironia della mamma Michelle Hunziker e ne fa buon uso anche nei video che carica. E’ per questo che risulta molto simpatica alla maggioranza delle persone che la seguono. Come detto, Aurora è al mare con le amiche in Grecia. L’estate è arrivata da poco. Ancora non fa tutto quel caldo e in Italia di sole ce n’è stato veramente poco. Per cui, Aurora Ramazzotti non ha potuto abbronzarsi tanto prima della prova costume.

I primi bagni sono così un po’ per tutti: la pelle bianchissima che ci regala tanto imbarazzo tra gli altri bagnanti. Eppure, come specifica nel video, Aurora ha indossato un costume bianco proprio per porre rimedio all’effetto. Beh, forse non è servito a molto, come lei stessa ammette.

“Mamma mi faceva i ciucciotti”: il racconto di Aurora

Come detto, Aurora è molto social. Instagram è pieno di sue foto e video. Spesso parla di sua mamma e di suo papà, ed anche di come si comporta con lei la gente che la riconosce. Non molto tempo fa parlò anche dei ‘ciucciotti’ che le faceva mamma Michelle. Un termine che ha fatto scattare l’ironia social e che sicuramente avrà suscitato un po’ di imbarazzo. Niente di irrimediabile, tuttavia, è il bello della diretta… anzi no, delle storie Instagram!

