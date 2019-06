Chiara Ferragni cambia di nuovo look: che cosa ha fatto ai capelli. La fashion blogger più famosa del mondo appare completamente diversa dal solito.

Chiara Ferragni non è mai banale. Il suo profilo Instagram è continuamente aggiornato con tutte le novità della sua vita personale e professionale. I suoi followers amano i cambi look e i consigli di moda che la bella cremonese si diverte a dare.

Ultimamente, precisamente sul red carpet del Festival di Cannes, Chiara Ferragni aveva stupito tutti con un cambio look esagerato. La bella bionda è apparsa con i capelli decisamente più corti e più biondi del solito. Si è rivelata poi essere una parrucca.

Ma, l’imprenditrice digitale ci ha preso gusto con i cambiamenti ai capelli. Vediamo nel dettaglio come si è mostrata oggi.

Chiara Ferragni cambia di nuovo look: che cosa ha fatto ai capelli?

Giornata speciale per Chiara Ferragni. La blogger è stata impegnata a Roma per il lancio della sua collezione di make-up in collaborazione con un’importante marchio internazionale. Look impeccabile total pink e trucco perfetto. Ma ciò che hanno inevitabilmente notato tutti è il nuovo cambio di look. Questa volta niente parrucca e niente taglio corto. Anzi, la Ferragni appare con una coda lunghissima, dopo aver applicato le extencions ai suoi capelli:

