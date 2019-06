Diletta Leotta in vacanza: lo scatto in costume fa impazzire il web

Diletta Leotta è ormai una delle donne più seguite ed amate in Italia: sopratutto il pubblico maschile che la circonda è innamorato di lei. La conduttrice sportiva di DAZN è in vacanza e tramite il suo profilo Instagram condivide con i suoi followers la quotidianità. Con scatti in piscina e foto di sera prima di uscire a cena, il web è letteralmente impazzito per la sua bellezza. Tutte le foto fanno il pieno di like: tantissimi anche i commenti di complimenti. Dopo lo scatto a bordo piscina, cosa avrà fatto innamorare ancor di più i fan di Diletta? Scopriamolo insieme.

Gli scatti e le riprese di Diletta Leotta danno sempre molto spazio alla fantasia: le forme mozzafiato della conduttrice sportiva fanno innamorare tutti. È considerata una delle donne più sexy in Italia, la sua quotidianità la condivide insieme ai suoi followers regalando anche immagini che fanno alzare la temperatura ai maschietti.

È in vacanza in questo periodo e questa mattina di 7 giugno 2019 ha regalato una ripresa super hot: è stesa su un lettino a bordo piscina, con il suo cagnolino bianco prende il sole. Un bel cappello di paglia ed un costume a fascia verde la rendono meravigliosa. La scollatura è il dettaglio che più ha attirato l’attenzione.

