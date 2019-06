Addio Dr. John, il cantautore e pianista blues è morto all’età di 77 anni

È scomparso Dr. John all’età di 77 anni: stroncato da un infarto, ha reso pubblica la notizia la sua famiglia. Malcolm John Rebennack era il suo vero nome: dal 2017 non appariva più dinanzi al suo pubblico. Cantautore, performer e pianista, è stato lui a re-inventare la musica di New Orleans. L’uomo mescolò nelle proprie produzioni blues, rock, jazz, boogie woogie scrivendo una delle pagine più famose ed importanti nella storia della musica americana.

Malcolm John Rebennack, conosciuto come Dr. John, è nato nel 1940 a New Orleans: divenne famoso negli anni ’70 grazie ad alcuni spettacoli musicali caratteristici per l’utilizzo di costumi carnevaleschi. Durante la sua carriera, il cantautore e pianista ha vinto 5 Grammy Awards e nel 2011 fu introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame. Ha suonato negli album dei più grandi cantanti e gruppi americani di successo come Rolling Stones, Eric Clapton, Carly Simon e James Taylor.

Tra i suoi album più noti si ricordano Gris-Gris nel 1968, “Remedies” nel ’70, “Dr John Gumbo” e “Desitively Bonnaroo” tra il ’72 ed il ’74.

A dare la notizia della sua morte sono stati i familiari che, tramite una nota pubblicata sul canale Twitter, ringraziano tutti coloro che hanno condiviso il suo viaggio musciale e chiedono privacy. “Le esequie saranno annunciate nei prossimi giorni”, si conclude così la nota.

