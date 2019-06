Enzo Paolo Turchi, ecco quanto prende di pensione: “Una cifra da fame”. Il ballerino e coreografo si sfoga parlando della sua pensione.



Enzo Paolo Turchi, come ben sapete, è sposato con Carmen Russo, showgirl di dieci anni più giovane.

Nato a Napoli il 19 luglio 1949, Enzo Paolo Turchi si diploma alla Scuola del Teatro San Carlo in danza classica ed inizia a girare l’Italia esibendosi in spettacoli teatrali. Nel 1971 è tra i creatori della prima Scuola Italiana di danza moderna. Il successo arriva grazie al famoso Tuca Tuca, ballato con Raffaella Carrà. Nel 2005 e nel 2012 l’abbiamo anche visto in TV come naufrago dell’Isola dei Famosi. Attualmente è proprietario di due scuole di danza, una a Napoli e una a Palermo.

Ospite di Dritto e Rovescio, programma dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune in onda su Rete 4, Enzo Paolo Turchi si sfoga parlando della sua pensione che definisce “da fame”.

Enzo Paolo Turchi shock, ecco quanto prende di pensione: “Una cifra da fame”

Dopo una vita di successi, il celebre ballerino e coreografo Turchi rivela di percepire una pensione bassissima: appena 720 euro al mese.

“Un ballerino che gli ultimi anni non è in piena forma lavora meno, insegna e fa altro, anche quando si lavorava si faceva un programma di due mesi poi ci si fermava”. Queste le sue parole a Dritto e Rovescio.

A 70 anni però si sente quasi fortunato e afferma che anche altri suoi colleghi percepiscono la stessa cifra.

