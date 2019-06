Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme. I due sono stati beccati in atteggiamenti molto confidenziali. Ecco il dettaglio che non è sfuggito.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme? Probabilmente sarà la nuova coppia dell’estate. Pare proprio che la famosa fashion e beauty blogger ed il pilota di Moto GP stiano insieme. L’incredibile scoop è stato lanciatio da Spy: “Cosa bolle in pentola tra Iannone e De Lellis?”: è questo il titolo della notizia. Spy svela i retroscena della nuova coppia: il pilota di moto e la famosa influencer si starebbero frequentando. L’anticipazione avvisa anche come si sono conosciuti! Inoltre, sono stati diffusi alcuni scatti in cui si vedono Giulia e Andrea ad un tavolo di un bar. Vediamo più nel dettaglio dove sono stati beccati e cosa hanno notato gli utenti più attenti.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme: ecco dove sono stati beccati

Chi sperava in un ritorno di fiamma con l’ex Andrea Damante, è rimasto deluso. Giulia De Lellis, infatti, ha gli occhi a cuoricino per un altro uomo. Si tratta di Andrea Iannone e pare proprio che i rumors si facciano sempre più insistenti dopo l’uscita di alcune foto che li ritraggono insieme. I due sono stati beccati in un bar a Lugano.

Tutto è cominciato quando il pilota di moto ha chiesto il numero di telefono dell’influencer.

La De Lellis ha dunque lasciato Verona per un weekend in Svizzera, dove abita il pilota di Motogp. I due dopo essere stati pizzicati in un bar, hanno pubblicato una foto con lo stesso sfondo. Come hanno notato alcuni utenti più attenti, infatti, lo sfondo della foto di Iannone è lo stesso della Instagram Story di Giulia.

Insomma, attendiamo solo l’ufficialità dei diretti interessati.

