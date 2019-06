View this post on Instagram

Durante l’anno mi diverto a disegnarli, a scegliere i tessuti, i colori .. tolgo letteralmente “ la vita” a tutto il mio team perché in testa ho esattamente tutto, ma metterlo in atto spesso è complesso. Ma poi, quando arrivano, li scatto e posso finalmente indossarli voi non potete capire che soddisfazione! Ho studiato per questo, mi sono impegnata .. Nonostante i piccoli ostacoli che mi allontanavano dalle mie passioni sono riuscita a farcela . È sempre stato il mio più grande sogno e condividerlo con il mondo di @bikinilovers e con tutti voi per me è ancora surreale ! E niente, pensavo .. Sono molto fortunata! Grazie Mery, amo anche questa collezione, forse più delle altre. E se non avete ancora visto tutto, nelle mie story potrete finalmente farlo 💗 #GDL#GDLXBKL#mybikini#online#nonhomaismesso