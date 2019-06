Giulia Salemi sconvolta dalla rottura con Monte, pubblica un video sfogo su Instagram per rasserenare i suoi follower.

Sempre più spesso nell’epoca in cui ci troviamo capita di assistere a svariati annunci di VIP e personaggi del mondo della tv e dello spettacolo tramite i loro account social. In particolare con l’avvento di Instagram e delle sue Instagram Stories, questa funzione dei social network si è amplificata ulteriormente. In queste ore sta facendo molto parlare di sé la notizia legata ad una delle coppie social del 2019 che è appena scoppiata. Parliamo di Giulia Salemi e Francesco Monte, i due VIP che dopo essersi conosciuti all’interno del Grande Fratello VIP, si erano innamorati e messi insieme fino ad oggi. Dopo i primi rumors, è stata la stessa Giulia Salemi ad annunciare la notizia con un post su Instagram, dove la bella italo-persiana si è lasciata andare ad un messaggio poetico e strappalacrime per la fine della sua storia d’amore con Francesco Monte, che da lei stessa è stata soprannominata come una storia da favola.

Giulia Salemi sconvolta: il video sfogo su Instagram fa il giro dei social

Quest’oggi Giulia è tornata a parlare tramite il suo account Instagram, lasciandosi andare a degli sfoghi in alcune Instagram Stories, facendo il punto della situazione su quanto è accaduto nelle ultime 48 ore. Giulia Salemi ha sottolineato come stia vivendo un periodo difficilissimo, ma che al contempo stia cercando in tutti i modi di ritrovare la forza per rialzarsi da questa situazione. La Salemi svela come l’aiuto dei suoi followers sui social le sia stato fondamentale. Il desiderio di Giulia è quindi quello di tornare a vivere una vita normale e tornare al suo lavoro. Infine Giulia Salemi, con le lacrime agli occhi, ha promesso ai suoi fan che tornerà al più presto la “GiuliaPower” che tutti conoscono e apprezzano e hanno apprezzato in questi mesi.

