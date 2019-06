Grande Fratello 16, Erica Piamonte non trattiene le lacrime: ecco il motivo, che ha raccontato a Francesca De André in giardino.

Siamo giunti ormai alla fine della sedicesima edizione del Grande Fratello. Lunedì, infatti, ci sarà la gran finale del reality condotto da Barbara D’Urso. Nel corso della semifinale, sono stati decretati ben 3 eliminati e i primi finalisti di questa edizione. In lizza per l’ultimo posto in finale, c’è anche lei, Erica Piamonte. La bella fiorentina è al televoto con Enrico e Francesca, e solo per uno dei tre il sogno continuerà. Ma proprio a pochi giorni dalla fine, Erica ha avuto un crollo. È successo durante una chiacchierata con la De André in giardino. La ragazza è scoppiata in lacrime: ecco il motivo.

Per tutte le ultime news sul Grande Fratello 16 CLICCA QUI

Grande Fratello 16, Erica Piamonte in lacrime: “Ho paura di uscire di qua”

Erica è una delle possibili finaliste del Grande Fratello 16. Qualcosa però, nelle ultime ore, le impedisce di essere serena. La concorrente ha avuto un vero e proprio crollo. Ed è scoppiata in lacrime, tra le braccia di una delle coinquiline con cui ha legato di più, Francesca. “Ho paura di uscire”, rivela Erica alla De André. Una paura dovuta al fatto che, una volta fuori dalla casa, Erica dovrà “confrontarsi” di nuovo col mondo. E dopo mesi di stanby, la ragazza è spaventata da quello che le aspetta. Francesca cerca di rincuorarla, dicendole che è forte e che se vorrà lei ci sarà sempre. Un momento molto dolce tra le due concorrenti. Con la voce rotta dal pianto, Erica ringrazia l’amica: “Sono felicissima di averti incontrato”, e le rivela che, una volta uscite dal reality, le dovrà raccontare tante cose. “Sei forte, devono avere paura gli altri di te!”, conclude la De Andrè, promettendo all’amica di provvedere a darle la carica che in questo momento le manca.

Potrebbe interessarti anche: