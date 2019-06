Momento toccante al Grande Fratello per Martina Nasoni: la giovane ragazza ha infatti scritto per la sua dolce mamma una lettera davvero da brividi.

L’avventura del Grande Fratello è quasi giunta al termine. Lunedì 10 giugno, infatti, andrà in onda l’ultima puntata. Eppure, prima di concludere questa fantastica esperienza, la produzione del programma ha offerto la possibilità ad ogni singolo concorrente rimasto nella casa più spiata d’Italia di scrivere una lettera ad una persona che per loro è importante. E così, se Francesca l’ha scritta a Giorgio ed Erica a suo padre, Martina ha deciso di dedicare delle dolci ed emozionanti parole alla sua mamma. Da come è stato possibile vedere nella striscia del daytime di oggi, la giovane ragazza ha vissuto un momento davvero emozionante.

Grande Fratello, Martina scrive una toccante lettera alla mamma

La storia di Martina Nasoni è ormai conosciuta da tutti. ‘La ragazza dal cuore di latta’ ha, infatti, un percorso di vita davvero molto intenso. Nonostante abbia solo venti anni, la giovane ragazza soffre attualmente di gravi problemi cardiaci. Che le permettono di condurre una vita tranquilla e normale, ma, ovviamente, con le dovute precauzioni. Tuttavia, però, la vita di Martina è stata segnata anche dai gravi problemi di salute di sua madre. Ed è proprio di questa che la giovane parla in una toccante lettera dedicata proprio alla sue genitrice. In questa missiva da brividi, Martina racconta dettagliatamente, tra le lacrime, il suo stato d’animo quando la sua mamma ha subìto un importante trapianto di cuore. Ansia, preoccupazione e paura di non rivederla più la facevano ovviamente da padrona. Tuttavia, però, tutto è andato per il meglio. La sua mamma adesso sta molto meglio. E Martina non vede l’ora di riabbracciarla. D’altronde, alla fine della lettera scrive: “Ho sempre bisogno di te”.

