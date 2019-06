Lunedì andrà in onda la finale del Grande Fratello, ma sembra che ci sia in arrivo una grossa sorpresa per i ragazzi: ecco le parole di Barbara D’Urso.

Ormai ci siamo. Lunedì 10 Giugno andrà in onda la finale del Grande Fratello. Barbara D’urso e i due opinionisti Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi, salutano così il loro affezionato e caro pubblico. Tuttavia, però, per salutare e, soprattutto, concludere questa sedicesima edizione del reality che, dal primo momento, si è dimostrata essere sorprendente e ricca di colpi di scena, la bella napoletana ha pensato a qualcosa di grande. A quanto pare, infatti, proprio in previsione della finale di lunedì sera, tutti i ragazzi che sono rimasti nella casa del Grande Fratello per tutto questo tempo riceveranno una grossa sorpresa. Di cosa si tratta? Scopriamo qualcosa in più.

Grande Fratello, sorpresa in arrivo: parola di Barbara D’Urso

Non è assolutamente la prima volta che Barbara D’Urso entra nella casa del Grande Fratello. Certo, una toccata e fuga. E, tra l’altro, senza farsi vedere dai inquilini della casa più spiata d’Italia. E così, poche ore fa, la bella conduttrice del reality è nuovamente entrata nella casa di Cinecittà. Ma, a quanto pare, questa volta per preparare una sorpresa per i ragazzi in previsione della finale di lunedì sera. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque: “Sono a Roma perché sto organizzando una sorpresa per il Grande Fratello”. Ma non solo. Poche ore dopo, la bella napoletana ha pubblicato delle stories su Instagram in cui si è immortalata nella casa. E non era affatto da sola. Anzi, era accompagnata dagli ex coinquilini. Ma cosa starà, quindi, organizzando? Beh, questo ovviamente non possiamo dirvelo. Barbara, infatti, non ha potuto svelarlo. Ma siamo certi che sarà qualcosa davvero di eccezionale.

