Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, gaffe su Instagram: spunta un vibratore in una delle stories pubblicate da Ignazio. Tutti lo hanno notato.

Ospiti della Vip Champion 2019 a Capri, Ignazio Moser e Cecilia Rodiguez attualmente si trovano sull’isola in un lussuoso albergo che hanno mostrato sui social ai propri followers. Ma proprio durante la ripresa di un in camera d’albergo Ignazio Moser è protagonista di una gaffe clamorosa.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, impegnato a mostrare a tutti la camera d’albergo nella quale soggiornerà a Capri insieme alla compagna, ha lasciato in bella vista un vibratore.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, gaffe su Instagram: spunta un vibratore

Ignazio Moser accidentalmente fa capire ai suoi followers che in valigia, insieme ai vestiti, porta anche un vibratore! Dunque, è lecito chiedersi: gaffe involontaria o gesto premeditato? In ogni caso l’attenzione sulla coppia, nelle ultime ore, è salita alle stelle più che mai.

I commenti e i doppi sensi a riguardo non si risparmiano. C’è chi si chiede se piaccia a Cecilia Rodriguez o ad Ignazio. Insomma, è partita la sfida di malizia e doppi sensi, nell’attesa che i due facciano chiarezza a riguardo.

Siamo sicuri che lo faranno con la simpatia e la spontaneità che li contraddistingue:

