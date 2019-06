Ilary Blasi in viaggio con un look inedito: mai vista così. La presentatrice si mostra su Instagram come non l’abbiamo mai vista.

Non siamo abituata a vederla spesso sui social, ma ultimamente Ilary Blasi sta aggiornando più spesso il suo profilo Instagram. La bella presentatrice delizia i suoi fan con scatti di vita quotidiana, mostrando i momenti passati con suo marito Francesco Totti e con i suoi bellissimi figli.

Recentemente, l’abbiamo anche vista in TV eccezionalmente nel programma di Amici di Maria De Filippi. Ilary ha presenziato nella giuria accanto a Loredana Bertè, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin. Da lì in poi, ha iniziato a trovarci gusto nel pubblicare contenuti sul suo profilo Instagram, e proprio qualche ora fa si è mostrata come non l’abbiamo mai vista.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Ilary Blasi in viaggio con un look inedito

Ilary ha aggiornato il suo profilo Instagram pubblicando uno scatto mentre si trova in areo. La didascalia invita a “stare sintonizzati” sul suo account. Chissà quale sorpresa ha in serbo per i suoi followers.

Intanto, ciò che balza all’occhio è il particolare look della bella romana: un elegante cappello abbinato agli occhiali da sole. Insomma, un’eleganza fuori dal comune.

Visualizza questo post su Instagram Fly away🚁……stay tuned Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 7 Giu 2019 alle ore 2:31 PDT

Potrebbe interessarti anche: