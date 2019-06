Per il programma Live Non è la D’Urso arriva una clamorosa indiscrezione: la chiusura è stata rimandata? E per quale motivo?

La stagione televisiva delle reti Mediaset ci sta regalando un finale scoppiettante. Nonostante l’estate sia ormai alle porte e come ogni anno i palinsesti delle reti televisive si vanno pian piano a svuotare in vista dei mesi più caldi dell’anno con le produzioni originali che si contano sulle dita di una mano, sembra che per i canali Mediaset possa esserci una vera e propria ventata d’aria nuova rispetto alle scorse estati. Innanzitutto c’è da sottolineare come stia per iniziare uno dei programmi di maggior successo dell’estate Mediaset, ovvero Temptation Island. Ma c’è di più. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Panorama infatti, sembra che possano esserci clamorose novità in merito a Live – Non è la D’Urso.

Live Non è la D’Urso, clamorosa indiscrezione inaspettava: fan in estasi

Ufficialmente il programma magistralmente condotto da Barbara D’Urso ogni mercoledì sera dallo scorso marzo, dovrebbe chiudere i battenti il prossimo 19 giugno. Secondo quanto riportato da Panorama però, la dirigenza Mediaset avrebbe chiesto a Barbara D’Urso di rimandare ulteriormente le sue vacanze dopo aver effettuato una vera e propria maratona in Tv dallo scorso settembre, andando in onda sei giorni su sette durante la settimana e raddoppiando le prime serate tra Grande Fratello Nip e Live – Non è la D’Urso. Second le indiscrezioni riportate da Panorama infatti, nel pomeriggio del 6 giugno si è tenuta una riunione tra la conduttrice Mediaset e i dirigenti di Canale 5 e della rete, che spinti dagli ascolti record totalizzati dal programma del mercoledì sera, sembra abbiano proposto alla D’Urso di allungare il programma di qualche puntata, almeno quindi fino a metà luglio. Restando in attesa di notizie ufficiali, non ci resta che attendere le prossime puntate in prima serata del programma che potrebbero rivelare sorprese inaspettate. Nel frattempo si pensa già alla prossima stagione, e secondo quanto riportato da Dagospia, Live – Non è la D’Urso potrebbe essere trasferito alla prima serata della domenica, con Barbara D’Urso che dovrebbe dire addio a Domenica Live.

