Oroscopo settimana dal 10 al 16 giugno: Venere porta l’amore in quasi tutti i segni

Sta per iniziare la seconda settimana di giugno: dal 10 al 16 cosa prevedono gli astri? Venere entra nei segni e regala interessanti novità in amore: l’inizio settimana è positivo per quasi tutti. Approfitta del giorno fortunato per fare scelte che necessitano fortuna: vi abbiamo svelato quale sarà il vostro, segno per segno. Non resta che scoprire cosa vi riservano i pianeti e cosa dovrete aspettarvi dalla prossima settimana!

ARIETE – Venere in Gemelli ti regala interessanti novità in amore: soprattutto durante il weekend, quando si opporrà alla Luna in Sagittario. Durante la settimana dovrai prendere un’importante decisione nell’ambiente professionale. Domenica sarà il tuo giorno fortunato.

TORO – I primi giorni della settimana saranno sereni, soprattutto nel lavoro dove riuscirete a svolgere tutti i compiti più complicati grazie alla presenza di Mercurio e Marte. Nel weekend attenzione all’opposizione della Luna. Il tuo giorno fortunato sarà lunedì.

GEMELLI – Venere ti regala sostegno nella vita sentimentale: le giornate centrali della settimana approfitta per allargare il cerchio delle conoscenze. Attenzione alla Luna: domenica potrebbe renderti nervoso. Il tuo giorno fortunato è mercoledì.

CANCRO – Marte, insieme a Mercurio, ti permette di portare avanti le tue idee nella vita privata ed in quella lavorativa. Luna in Bilancia potrebbe farti spazientire con persone frivole o indecise. Venerdì sarà il tuo giorno fortunato.

LEONE – Venere ti rende socievole, soprattutto nelle giornate centrali della settimana quando la Luna in Bilancia proverà ad intromettersi. Venerdì e sabato potresti avvertire tensione a causa della Luna in Scorpione. Domenica sarà il tuo giorno fortunato.

VERGINE – Venere in Gemelli porta confusione nella vita amorosa: se volete gestire al meglio gli effetti del transito, siate aperti al cambiamento. La Luna vi farà fare una corretta e sana autoanalisi. Il giorno fortunato sarà venerdì.

BILANCIA – Marte, con Mercurio, in Cancro ti porterà tensione nell’ambiente lavorativo mentre Venere in Gemelli porterà fortuna in amore. Nei giorni centrali della settimana la Luna vi spronerà a decidere cosa volete e desiderate realmente. Domenica sarà il tuo giorno fortunato.

SCORPIONE – Inizio settimana positivo nel lavoro grazie a Mercurio e Marte nel segno: ti daranno la giusta creatività. Venerdì e sabato la Luna vi farà abbandonare cattive abitudini. Martedì sarà il giorno fortunato.

SAGITTARIO – Venere in Gemelli porterà confusione in amore. La Luna in Vergine, invece, vi porterà a fare meglio sul lavoro: domenica, il pianeta vi stimolerà a fare un autoanalisi. Giorno fortunato sarà giovedì.

CAPRICORNO – I primi giorni della settimana sarete sereni e concentrati nel mondo del lavoro: attenzione però a Marte e Mercurio, vi daranno filo da torcere. La Luna in Bilancia potrebbe darvi fastidio: nei giorni centrali della settimana potreste essere un po’ insofferenti. Il giorno fortunato sarà martedì.

ACQUARIO – Venere porterà sostegno nella vita amorosa, sopratutto nei giorni centrali della settimana. Hai bisogno di rinforzare l’intesa con una persona per te speciale. Tensione venerdì e sabato a causa della Luna in Scorpione. Giovedì è il giorno fortunato.

PESCI – Venere in Gemelli ti mette caos in amore: Marte e Mercurio in Cancro non vi faranno perdere le energie. La Luna in Scorpione porterà momenti piccanti: sabato è il tuo giorno fortunato.

