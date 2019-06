Pomeriggio 5, gaffe imbarazzante di Barbara D’Urso: è successo alla fine puntata di oggi del talk show di Canale 5.

Oggi, 7 giugno 2019, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. In studio, da Barbara D’Urso, tanti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui molti protagonisti del Grande Fratello 16. Tra questi Valentina Vignali, che ha raccontato di essere ingrassata tanti chili nella Casa. Ma ad attirare l’attenzione del pubblico non sono stati gli argomenti trattati nel salotto di Barbarella. Bensì, una gaffe di cui si è resa protagonista proprio la conduttrice. È successo tutto a fine puntata. Siete curiosi di scoprire cosa è accaduto? Scopriamolo insieme.

Pomeriggio 5, gaffe imbarazzante di Barbara D’Urso: dimentica di salutare il pubblico

Barbara D’Urso è sempre impeccabile nella conduzione dei suoi numerosissimi programmi. Ogni tanto, però, capita anche a lei di dimenticare qualcosa. È quello che è successo oggi durante la puntata di Pomeriggio 5. O meglio, alla fine. Ebbene, la padrona di casa non ha salutato i suoi telespettatori. Il motivo? Barbara era convinta che, dopo la pubblicità, sarebbe tornata nuovamente in onda. Dimenticando invece che la diretta era ormai terminata. A parlare dell’imprevisto è stata proprio lei, sul suo profilo ufficiale di Instagram. Ecco il video che ha pubblicato poco fa:

La D’Urso racconta con la sua solita allegria quello che è accaduto: “Non so se vi siete resi contro di quello che ho appena fatto”. La conduttrice racconta come, dalla regia, le facevano alcuni strani segni. Che però la bella Barbara non ha colto. Insomma, un imprevisto divertente, al quale la D’Urso ha rimediato salutando il suo pubblico attraverso i social. Che dire, anche i migliori possono sbagliare!

