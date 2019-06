Sammy Basso, conosciuto in Europa per la sua malattia, è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella.

Sammy Basso è stato eletto Cavaliere al merito della Repubblica italiana. A farlo è stato lo stesso Presidente della Repubblica in persona, Sergio Mattarella. Classe ’95, il giovane Sammy è affetto da progeria, una sindrome che causa l’invecchiamento precoce.

Sammy Basso, nominato Cavaliere dal Presidente Sergio Mattarella

Sammy è un personaggio amato e conosciuto in tutta l’Europa per l’interesse che da anni mostra per la ricerca e la diffusione scientifica della malattia di cui è affetto. Anche essendo molto giovane, ha già fondato un’associazione che presenta il suo nome, proprio per far conoscere a quante più persone la sua malattia.