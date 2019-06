Lo Stato Sociale DJ di M*** il nuovo singolo con Myss Keta e Arisa: significato del testo.

Dopo l’esperienza come giudice a X Factor 2019, Lodo Guenzi e Lo Stato Sociale torna con una canzone intitolata DJ di M*** con Arisa e Myss Keta. Il brano è stato presentato all’Arena di Verona durante i Seat Music Awards e DJ di M**** è il singolo che segna il ritorno della band indie Lo Stato Sociale. Insieme a loro cantano anche Arisa e Myss Keta, icona pop in tour con l’album Paprika. Un’avventura musicale molto particolare e che difficilmente si riesce a inserire in un genere specifico, ma che sicuramente sentiremo questa estate come un tormentone a tutti gli effetti.

Testo DJ Di M*** Lo Stato Sociale, Myss Keta e Arisa: il significato

Lo Stato Sociale ha spiegato che il testo di DJ di M*** è un esperimento perché per la band è impossibile praticamente non riuscire a provare qualcosa di nuovo e quindi DJDM*** poteva essere la canzone giusta per questa estate e per arricchire il pezzo hanno deciso di chiamare Arisa e Myss Keta. Lo Stato Sociale voleva una voce femminile per il ritornello e finalmente hanno trovato quella giusta aggiungendo una dose di sensualità e femminilità in più al loro lavoro ironico e dissacrante che racconta un po’ l’estate di tutti che, mentre si balla, la propria canzone preferita viene interrotta da un dj di m***. Il testo della canzone racconta di un amore, un incontro di due ragazzi che dura il tempo di una canzone scelta da un dj, quindi poco perché cambia continuamente canzoni, oppure perché sorge l’alba ed è tempo di chiudere i battenti. Nel brano DJDM*** ci sono sonorità reggae ed elettroniche che creano un mix perfetto.

A produrre il brano troviamo Fabio Gargiulo che aveva già lavorato con Lo Stato Sociale per Una Vita in Vacanza e ha collaborato con grandi artisti come Annalisa, Francesca Michielin. Ma non è stato da solo a lavorare a DJDM***: con lui anche Congorock.

