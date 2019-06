A Temptation Island Vip ci sarà anche Elisabetta Galimi? Il volto noto della Rai potrebbe essere tra i concorrenti. Secondo indiscrezioni raccolte sul web, potremmo vederla a breve nel reality estivo.

Elisabetta Galimi parteciperà al reality Temptation Island Vip? Ultimamente, il web ha parlato insistentemente di una possibilità di vederla in tv per mettersi alla prova in una ‘sfida’ completamente nuova. Potrebbe partecipare al programma con il suo fidanzato, Alessandro Lucino, con cui ultimamente ha attraversato un periodo di alti e bassi. Ecco, l’esperienza a Temptation Island Vip potrebbe essere determinante per il suo rapporto. Conosciamo bene le dinamiche del programma e, in qualche caso, succede anche che la coppia si sgretoli. Beh, vogliamo pensare non sia questo il caso di Elisabetta Galimi e il suo fidanzato.

Ecco una foto tratta dal suo profilo Instagram:

Elisabetta Galimi a Temptation Island Vip? Ecco dove l’abbiamo già vista

E’ originaria di Torino e tifosa della Juventus. Spesso la vediamo su Instagram con la maglia bianconera allo stadio a fare il tifo per i suoi beniamini. A fare il tifo per lei sono invece i 140mila follower che la seguono su Instagram e non si perdono nemmeno uno scatto. Elisabetta è molto attiva sui social ed ha un ottimo rapporto con i suoi fan. Ma prima che influencer, la Galimi è stata attrice, giornalista e conduttrice televisiva. L’abbiamo vista infatti nel cast di Centovetrine e Vivere. Poi è arrivata a Rai Due per partecipare ad alcuni programmi televisivi come Quelli che il calcio. Passando per Sportitalia, è tornata negli studi televisivi Rai nella trasmissione Calcio e Mercato in onda su Rai due e Rai Sport. Insomma, una carriera in continua ascesa per lei che ha sempre messo in campo tutta la sua preparazione nel settore.

Prossimamente, dunque, potremmo vederla a Temptation Island Vip. Chissà, potrebbero esserci novità rilevanti per il suo rapporto con Alessandro Lucino. Di lui sappiamo che ha pubblicato proprio l’anno scorso “La sfera di Glasbal”, noto romanzo di formazione. Insomma, non è detto che finisca male: i due potrebbero anche trovare la motivazione per rafforzare il loro rapporto e amarsi ancor più di quando sono entrati nella trasmissione. Insomma, staremo a vedere…