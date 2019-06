Vanessa Incontrada presenterà Sanremo? Sui social si è verificato un episodio abbastanza singolare nelle ultime ore dopo la serata al Seat Music Awards.

Vanessa Incontrada ha incantato tutti sul palco nella serata del Seat Music Awards, la coppia con Carlo Conti ha funzionato veramente molto bene. Già in altre occasioni si sono ritrovati insieme alla conduzione di programmi televisivi e quindi è tutto quasi sistematico tra loro. Inoltre, la conduttrice aveva ricevuto qualche critica nei giorni scorsi per il suo aspetto fisico forse un po’ più rotondo degli standard che siamo abituati a vedere in tv. Vanessa ha risposto a tono e non solo con le parole. Nella successiva puntata andata in trasmissione, la showgirl si è mostrata con un abito scollato che la rendeva molto, ma veramente molto affascinante. Il pubblico se n’è innamorato e, a giudicare dai commenti, in molti sono rimasti a bocca aperta.

Cosa è successo sui social dopo il Seat Music Awards

Possiamo definirla una voce di popolo. Un desiderio che avrebbe il pubblico. In tanti hanno scritto all’account Instagram di Vanessa Incontrada dopo la serata del Seat Music Awards e le hanno fatto tantissimi complimenti non solo per la presenza, ma anche per la preparazione. Ecco uno dei tanti: “Sei stupenda… grazie per come sei! Ci rappresenti in un mondo dove ci sentiamo inadeguate ed non accettate…. grazie grazie grazie per mostrarti così come sei! Sei di una bellezza rara”.

Insomma, c’è una parte di persone che si identificano in Vanessa. Una parte di persone che magari ha problemi ad indossare una taglia 38, a cui magari piace il cibo. Persone che hanno problemi con l’alimentazione ma non per questo devono sentirsi inadeguate. Il concetto di ‘normalità’ non è descritto dalle persone che vediamo in televisione o sui social. Al mondo esistono persone diverse (per fortuna!), e non per questo una persona deve sentirsi più o meno bella di un’altra. E’ questo ciò di cui vorrebbero sentir parlare in televisione queste persone.

Vanessa Incontrada a Sanremo 2019?

Sì, qualcuno l’ha scritto nei commenti: “Dovrebbero farti condurre Sanremo”. Ed anche sul web c’è già chi ne parla. In realtà, ai fan è piaciuta molto proprio la coppia formata con Carlo Conti, il quale però ha già condotto due Festival di fila e per il momento si sente di dover escludere questa ipotesi. Vanessa Incontrada invece sembra essere in un momento molto ‘propizio’ per la sua carriera. Ha già condotto Sanremo Giovani nel 2001 e chissà, magari dopo averla vista sul palco nelle ultime serate, qualcuno potrebbe farle una telefonata per ‘bloccarla’ in vista del Festival.

