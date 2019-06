Ambra Lombardo, ospite a Pomeriggio 5 con Kikò Nalli, ha avuto un duro scontro con Emanuela Tittocchia: parole pesanti dell’opinionista, interviene anche Kikò.

Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello. Se all’inizio lei non ha ceduto alla corte di lui perché impegnata in un’altra relazione, in un secondo momento l’ex professoressa di lettere ha cambiato idea e ha chiuso la storia che la teneva impegnata per dichiararsi all’ex marito di Tina Cipollari. Questo gesto, avvenuto solo dopo la sua uscita dalla casa, non ha convinto i più maliziosi, che lo hanno interpretato come un desiderio di visibilità. Tra questi c’è Emanuela Tittocchia, attrice e opinionista fissa a Pomeriggio 5, che nel salotto di Barbara D’Urso ha avuto un duro scontro con KIkò e Ambra.

La lite tra Ambra Lombardo ed Emanuela Tittocchia a Pomeriggio 5

Emanuela Tittocchia, opinionista fissa di Pomeriggio 5, si è scontrata ieri in studio con Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Interpellata da Barbara D’Urso perché esprimesse il suo pensiero sull’amore tra i due ‘gieffini’, la Tittocchia ha detto a Kikò di stare attento ad Ambra, che lei ritiene falsa. Piccata la risposta dell’hair stylist, che ha replicato di essere perfettamente in grado, alla sua età, di capire con chi accompagnarsi. “Questa donna mette foto su Instagram mezza nuda e poi si offende se la chiamano ‘professoressa sul pisello’, è falsa”, ha sbottato la Tittocchia. Immediata la replica della Lombardo: “Le foto sono artistiche perché sono una modella, e poi mi hanno chiamato ‘professoressa del pisello’, che è ben diverso”.

Ambra ha più volte chiesto all’opinionista di essere corretta in quanto donna e di capire che c’è una differenza di significato tra l’espressione da lei riportata e quella con cui è stata effettivamente chiamata l’ex insegnante. Nulla però ha fatto cambiare idea alla Tittocchia, che ha continuato a dare della falsa ad Ambra e a mettere Kikò in guardia da lei. “Non permetto a nessuno di giudicare la mia vita”, ha chiuso l’ex di Tina Cipollari, che però è stato smentito subito dall’attrice, che ha sottolineato come andare al Grande Fratello esponga tutti i concorrenti al giudizio, dunque Kikò non può, secondo lei, sottrarsi a questo meccanismo.

