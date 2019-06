Amici, ecco chi sarà il nuovo professore nella scuola: sostituirà Alex Britti, che lascerà il programma dopo una sola edizione.

Amici 18 è appena terminato. Ma c’è già chi pensa alla prossima edizione. I casting, del resto, sono già aperti. L’edizione 2019 del talent show di Maria De Filippi ha visto trionfare il cantante lirico Alberto Urso, che ha conquistato tutti grazie al suo talento e la sua umiltà. Uno dei pochi allievi su cui tutti i prof della scuola avevano un’opinione unanime. Ma a proposito di prof, c’è un’indiscrezione riguardo uno dei nomi della prossima edizione. A lanciarla è stato 361magazine. Siete curiosi di sapere la new entry di Amici? Scopriamolo insieme.

Per tutte le ultime news e indiscrezioni sulla prossima edizione di Amici CLICCA QUI

Amici, grandi novità: Alfonso Signorini sarà il nuovo professore

La diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa da poco. Ma i telespettatori sono già in trepidante attesa di conoscere la nuova classe del talent show di Canale 5. i casting per la prossima edizione sono già in corso, e alcune importanti novità sul programma stanno già trapelando. Novità riguardo i professori. Secondo quanto riportato da 361Magazine, nella prossima edizione di Amici ci sarà un prof del tutto inedito: si tratta di Alfonso Signorini. Il direttore di Chi è già apparso nella scuola nel corso di questa edizione: le sue lezioni sono state preziose per i concorrenti. Ma secondo le ultime indiscrezioni, nella prossima edizione di Amici, Signorini sarà uno dei professori ufficiali della scuola . Una notizia che ha fatto molto piacere ai fan, che hanno già apprezzato Alfonso Signorini in tv nelle vesti di opinionista. Il giornalista dovrebbe prendere il posto di Alex Britti, che è stato uno dei prof di canto nell’edizione appena terminata del talent.

Potrebbe interessarti anche: