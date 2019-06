Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, amore a gonfie vele per i due ragazzi, che hanno pubblicato una foto di coppia: la posizione della mano di lui però non è sfuggita ai fan.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una delle coppie appena nate negli studi di Uomini e Donne. Preferita alla bella Klaudia, Natalia è ufficialmente la fidanzata di Andrea dopo mesi di lacrime e arrabbiature negli studi di Mediaset. Ora i due ragazzi appaiono felici e innamorati come non mai e cominciano a condividere con i propri follower momenti di vita quotidiana e di lavoro. Nell’ultima foto di coppia pubblicata da Andrea sul suo profilo Instagram, proveniente probabilmente dal set di uno shooting fotografico, i fan non hanno potuto fare a meno di notare che la mano dell’ex tronista cade in un punto ‘delicato’.

Andrea Zelletta, foto di coppia con Natalia, ma la mano cade proprio lì…

Andrea Zelletta ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che proviene verosimilmente dal set di uno shooting fotografico, in cui lui e Natalia indossano jeans e dei giubbotti di pelle senza nient’altro sotto. Addominali in bella vista per l’ex tronista, spalle scoperte e sguardo sensuale per Natalia, che porta i capelli raccolti in una morbida treccia e si stringe al suo uomo. Ma se una mano di Andrea si appoggia sulla gamba della sua fidanzata, l’altra cade invece ‘distrattamente’ sul lato B dell’ex corteggiatrice, con il pollice nella tasca del jeans di lei.

La posa sexy della coppia ha scatenato i commenti dei fan, che non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio della mano di lui sul sedere di Natalia, commentandolo con ‘invidia’. “Si sceglie per proseguire, non per essere compresi”, recita la didascalia che Andrea ha scelto per lo scatto pubblicato. Ed effettivamente i due stanno proseguendo la loro storia d’amore appena nata, incuranti delle critiche e concentrati solamente sul sentimento che li lega, che sembra crescere ogni giorno di più.

