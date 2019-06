Angela Nasti presa di mira su Instagram dai suoi followers. Insulti di tutti tipi e c’è chi la paragona a Sara Affi Fella.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne durata 4 mesi, Angela Nasti fa il suo ritorno sui social. E lo fa col botto. In primis, perché i suoi followers stanno aumentando a dismisura dopo l’apparizione in TV. Ma, anche perchè la piccola Nasti ha deciso di volare ad Ibiza, pubblicando degli scatti in costume che non sono piaciuti ai followers. In particolare, Angela Nasti è stata criticata per non essere partita insieme ad Alessio, che è stato la sua scelta a Uomini e Donne. Dopo aver spiegato più volte che si trattava di un semplice viaggio in famiglia e che non pubblicare foto col fidanzato non significa non provare niente per lui, Angela Nasti si trova ad affrontare nuovi commenti degli haters.

Angela Nasti presa di mira su Instagram: “Sei come Sara Affi Fella”

Tra varie critiche ed insulti, c’è chi ha paragonato Angela Nasti a Sara Affi Fella, ex tronista che prese in giro la redazione ed il pubblico in quanto partecipò all’edizione di Uomini e Donne pur essendo già impegnata e accusata, dunque, di aver voluto fare solo “business”.

La colpa di Angela Nasti, insomma, sarebbe quella di essere partita senza Alessio. E di aver partecipato al programma non per impegnarsi seriamente in una relazione, ma solo per fare soldi. Ma ecco che la 19enne risponde a tono:

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Potrebbe interessarti anche: