Aurora Ramazzotti ‘avvinghiata’ al suo Goffredo al mare: attenzione alle mani, forse non tutti lo hanno notato ma…

Aurora Ramazzotti incanta Instagram con la sua prova costume che possiamo considerare più che superata. Le amiche, il sole, il mare di Mykonos… ma mancava qualcosa. Lui: Goffredo. Il suo Goffredo, che finalmente è apparso nei post di Aurora in una foto in cui possiamo accorgerci di diversi particolari interessanti. La splendida figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è lasciata fotografare mentre era in acqua, abbracciata con lui. Una foto romantica, sì, ma non è mancata quell’ironia disarmante che la contraddistingue.

Aurora Ramazzotti ed il suo Goffredo ‘avvinghiati’ al mare: vediamo tutto nel dettaglio

Innanzitutto, non poteva sfuggire alla nostra attenzione la didascalia di Aurora. Come abbiamo sottolineato più volte, si tratta di una ragazza molto autoironica che riesce sempre a strappare un sorriso ai follower. Anche stavolta ce l’ha fatta con una frase semplice e diretta: “Chi ha le te*** più grandi ?”

Beh, questo è ciò che per primo arriva agli occhi di chi guarda la foto. Dobbiamo ammetterlo: Goffredo ha dei pettorali veramente molto gonfi che di sicuro non passano inosservati tra le follower donne di Aurora. Ma c’è dell’altro.

Le mani di lui… e quelle di lei

Non ci avete fatto caso? Tranquilli, ci pensiamo noi. Come possiamo vedere dall’immagine, Goffredo – da vero cavaliere – sta attento a dove finiscono le mani. Le tiene sulla schiena di Aurora. Senza finire più giù neanche di un centimetro. Aurora, invece, non fa proprio molta attenzione a questo aspetto. Le mani vanno proprio dritte lì. Certo, Goffredo non si sarà mica lamentato: è la sua ragazza e può prendersi certe libertà. Tuttavia, è curioso vedere che Goffredo sia molto più attento di Aurora in queste dinamiche.

