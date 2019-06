Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, posizioni ‘particolari’ sulla barca a Capri, lo shooting diventa bollente. Ecco alcune foto postate dalla showgirl argentina.

È una delle coppie più affiatate del momento. Lei è gelosissima di lui, ma non è meno attraente. Parliamo di Cecilia Rodriguez e il suo Ignazio Moser, più innamorati che mai. Inseparabili sin dal loro incontro nella casa del Grande Fratello, Cecilia e Ignazio amano mostrarsi insieme sui loro social. È quello che è successo qualche ora fa, attraverso le loro Instagram Stories. La coppia si trova a Capri, e quale migliore location di una barca in mezzo al mare per scattare qualche foto? La Rodriguez posta un video con le immagini dello shooting di cui è protagonista insieme alla sua metà. Immagini che appaiono decisamente bollenti. Date un’occhiata.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lo shooting bollente a Capri non passa inosservato

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono più belli che mai. Lo dimostrano le immagini postate dalla sorella di Belen nelle sue Instagram Stories. Immagini tratte da uno shooting fotografico della coppia, rigorosamente in costume. Alcune pose però non sono passate inosservate. Ecco una foto tratta dal video:

Lo splendido scenario dei Faraglioni di Capri non distoglie lo sguardo dalla coppia. I due si mostrano molto vicini, in posizioni che possiamo definire ‘bollenti’. La mano di Ignazio non vuole proprio staccarsi dalla showgirl argentina. A rendere il tutto ancora più ‘hot’, il costumino della bella Rodriguez, che non copre particolarmente le sue notevoli forme. Insomma, la bellezza non manca di certo su quella barca! Dove è presente anche un ex protagonista di Uomini e Donne. Si tratta di Luca Daffrè, ex corteggiatore di Angela Nasti. Il ragazzo è apparso nelle storie della coppia, ma nessuna sorpresa: Luca è da anni uno dei migliori amici di Ignazio Moser.

