Chi è CiccioGamer89: la vita dello youtuber, come ha cominciato e cosa fa.

Se non voi, sicuramente i vostri figli avranno sentito parlare di CiccioGamer. Si tratta di uno youtuber classe 1989 che è riuscito a farsi largo nel mondo del web. Ma chi è realmente CiccioGamer? Chi si nasconde dietro a questo pseudonimo da youtuber?

Chi è CiccioGamer89: cosa fa e come è nato il suo canale

Il vero nome di CiccioGamer è Mirko Alessandrini, nato a Roma e la sua passione per i videogames la coltiva da tantissimo tempo. Negli anni questa sua passione è diventata un lavoro ed è diventato infatti uno degli youtuber più famosi d’Italia. Ha fondato un canale nel 2012 che ha lentamente conquistato tantissimi appassionati di giochi online arrivando a 5000 iscritti in pochissimo tempo e nel 2015 è stato eletto come l’ottavo youtuber italiano a raggiungere il milione di followers.

Cosa fa CiccioGamer su YouTube? Praticamente ogni istituzione del mondo del web lo contatta per recensire giochi e per dire la sua sulle nuove uscite. Eppure il suo canale è stato aperto per caso, quando voleva fare un’esperienza diversa rispetto al classico gioco e ha iniziato a occuparsi di recensioni, suggerimenti, consigli e informazioni dettagliate su tutti i prodotti legati al mondo dei videogiochi. Oggi CiccioGamer ha 2 milioni di iscritti e suo fratello Simone Alessandrini, un altro youtuber famosissimo con lo pseudonimo di Joker lo ha seguito. Il suo nome è diventato talmente famoso che alcune aziende di videogiochi hanno iniziato a chiedersi chi fosse e quindi hanno iniziato anche a fornirgli dei videogiochi da recensire e prodotti da provare. Inoltre da poco CiccioGamer anche aperto un metodo di contatto proprio con i suoi follower che si chiama la posta di Ciccio e il ragazzo risponde a tutte le domande dei suoi seguaci sia sui videogiochi che sulla vita. Infatti CiccioGamer è stato anche al centro di una polemica dopo la sua partecipazione a Tv Talk quando era stato un po’ preso in giro per la sua forma fisica e il suo peso, cosa di con cui lui è sempre in lotta già da quando era bambino.

