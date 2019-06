Chi è Filippo Bisciglia: moglie, figli e la malattia di cui ha sofferto il conduttore di Temptation Island.

Sta per cominciare una nuova edizione di Temptation Island, il programma Mediaset che vede protagoniste coppie di fidanzati che mettono a dura prova la loro gelosia e la loro fiducia. Il programma amato dal pubblico è condotto da Filippo Bisciglia, diventato famoso per la sua partecipazione al Grande Fratello. Il noto conduttore ha partecipato anche a Tale e Quale show ricevendo tantissimi consensi. Ma che passato ha Filippo? L’ex conduttore non ha avuto una vita facile, sopratutto quando era piccolo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul conduttore televisivo.

Chi è Filippo Bisciglia: carriera, vita privata e la malattia di cui ha sofferto

Filippo Bisciglia è nato a Roma il 24 giugno 1977, si è diplomato in una scuola alberhiera e fino all’età di 18 anni ha praticato tennis a livello agonistico. Nel 2006 si è fatto conoscere come concorrente della casa del Grande Fratello, arrivando secondo. Da quel momento in poi inizia a farsi vedere in tv conducendo Stai all’Okkio, diventato inviato esterno de Il Candidato, partecipando a Distraction.

Nel 2010 ha interpretato il ruolo di Cristiano Cocco nella serie tv Un posto al sole e nello stesso anno diventa protagonista di puntata di Distretto di Polizia 10. Nel 2017 ha partecipato a Tale e Quale show ottenendo tantissimi consensi. Dal 2014 è il conduttore del noto programma di Canale 5, Temptation Island.

Filippo è fidanzato da 11 anni con Pamela Camassa, la Miss Italia che è arrivata terza nel 2005: la coppia non è sposata e non ha figli.

La malattia di cui ha sofferto

Il noto conduttore televisivo nasconde nel suo passato un forte dolore. Quando era molto piccolo ha sofferto del morbo di Perthes, una grave malattia che colpisce il femore: i tessuti non ricevono il giusto apporto di sangue e questo provoca una necrosi. Filippo dai due anni in poi non poteva muovere le gambe: in un’intervista dichiarò che grazie ad un dottore che sperimentò una cura su di lui, diventò il primo bambino guarito dal morbo di Perthes. Aveva 5 anni. Oggi per il romano, la malattia avuta da bambino è solo un vecchio ricordo.

