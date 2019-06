Francesca De Andrè, tutti i concorrenti contro di lei: “È un disastro”. Gli inquilini si lamentano per il comportamento di Francesca in casa.

Che non stia simpatica al pubblico a casa, si era già capito. Adesso, contro Francesca De Andrè si scagliano anche i concorrenti della casa del Grande Fratello. Non ha sicuramente avuto un percorso facile durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, dalla diffida del padre al tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini. Insomma, alla lista mancava solo che avesse i suoi compagni d’avventura contro. Ed ecco che stamattina gli altri inquilini si sono confrontati e tutti si trovano d’accordo sul fatto di non riuscire più a sopportare il disordine di Francesca. Vediamo più nel dettaglio di cosa accusano Francesca De Andrè.

Francesca De Andrè, tutti i concorrenti contro di lei: “È un disastro”

In particolare, i concorrenti della casa del Grande Fratello non sopportano più il fatto che Francesca De Andrè lasci sempre la cucina sporca e le asciugamani sparse per tutta la casa. Soprattutto Enrico non ha preso bene questo atteggiamento della nipote d’arte, ma Francesca ha preferito restare in disparte e, stranamente, non si è scagliata contro chi l’ha accusata di essere disordinata.

“Richiamo ufficiale: c’è da pulire tutto. La cucina è inguardabile, il bagno è peggio. Tutti quegli asciugamani che si trovano in bagno, che facciamo, li buttiamo nel magazzino?”. Enrico, Daniele ed Erica si sono dati da fare per far pulire la cucina. Mentre Francesca e Gennaro si lasciavano travolgere dalla passione.

