Gianni Sperti è molto conosciuto nel mondo della tv, in particolare nei programmi Mediaset. Oggi è l’opinionista del programma Uomini e Donne ed in passato è stato il ballerino professionista di Amici. Sono state le due trasmissioni di Maria De Filippi a regalargli il successo: ci sono altri dettagli curiosi da conoscere sul personaggio noto della televisione italiana? Scopriamoli insieme.

Gianni Sperti è nato a Manduria, in Puglia, il 12 aprile 1973. Si è laureato in Economia Aziendale ed oggi è noto a tutti nel mondo di Uomini e Donne. È da molti anni che ha il ruolo d’opinionista nel programma insieme alla sua collega ed amica Tina Cipollari. È alto 1.75 e pesa 70 kg.

Sin da bambino aveva la passione della danza, ed infatti ha iniziato a danzare già da molto piccolo. A 16 anni iniziò con la danza classica e moderna: fu notato da Garrison Rochelle, il famoso coreografo, ed entrò a far parte del corpo di ballo di La Sai l’Ultima? in onda su Canale 5 nel 1995. Da lì si aprì la porta del successo: ha ballato negli studi di tantissimi programmi televisivi, come Buona Domenica, Il Grande Bluff, Ballo amore e fantasia, L’ultimo valzer. Dal 2006 al 2009 è stato ballerino professionista per la scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel cast di Uomini e Donne entrò a far parte nel 2000: ancora oggi è l’opinionista del programma.

Nel 1998 ha sposato la showgirl Paola Barale: il loro matrimonio durò solo quattro anni. Nel 2002 si separarono in maniera burrascosa.

Quanto guadagna?

È una domanda che si pongono in tanti: in sito FidelityHouse indagò sulle entrate di Gianni Sperti e di Tina Cipollari e sono emerse cifre importanti. Per ogni puntata di Uomini e Donne, i due opinionisti guadagnano tra i 1000 ed il 2000 euro: lo stipendio mensile oscilla tra gli 8 ed i 16 mila euro.

