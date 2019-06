Giulia Provvedi in spiaggia con un costume veramente molto sgambato: non riesce nemmeno a coprire un ‘dettaglio’ che fa impazzire i follower.

Giulia Provvedi è veramente incantevole. Vista nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram quasi tutti saranno rimasti senza parole. Anche per lei, la prova costume è superata. Di sicuro ci avrà messo tutto il suo impegno per arrivare così in spiaggia. Fisico asciutto, perfetto, marmoreo. Le treccine che scendono giù sulle spalle, le braccia aperte e tanto benessere che traspira dalle parole che scrive nella didascalia.

Giulia Provvedi e il costume ‘molto’ sgambato

Se hai un fisico così, devi per forza metterlo in mostra. Giulia Provvedi non si lascia di certo pregare in tal senso. Anche perché, come detto, ormai non si contano le storie Instagram in cui la si vede nel pieno degli allenamenti. Per arrivare alla prova costume così preparata, bisogna darci dentro. Detto così, per inciso. Ebbene, Giulia Provvedi si lascia fotografare in spiaggia con un costume molto sgambato che lascia poco spazio all’immaginazione. E, soprattutto, che non riesce a coprire nemmeno quel piccolo tatuaggio che spesso ci mostra nei post che carica sui social network.

“Per me la serenità vale più della felicità. Felicità è una parola molto sopravvalutata. È la gioia che conta, o la beatitudine”. Una frase, quella scelta dalla Provvedi per questo post, che lascia intendere quanto stia bene con sé stessa in questo momento della sua vita. Non capita spesso di poter essere ‘sereni’, come spiega lei stessa in questo post.

La storia d’amore con Gollini

Il suo fidanzato è un portiere dell’Atalanta. Portiere titolare, attenzione. I due hanno costruito un bellissimo rapporto. Solido, fondato sull’onestà ed il rispetto reciproco. Ricordiamo ancora di quando Giulia era nella casa del Grande Fratello Vip e rifiutò di baciare (anche solo per gioco) Walter Nudo. Sottolineò, in quel frangente, che il suo fidanzato era molto geloso e che l’avrebbe di certo lasciata. Anche per così poco. Un amore intenso, non c’è che dire.

