La prossima settimana la soap opera spagnola, Il Segreto, riserverà al suo pubblico tantissime sorprese e colpi di scena. La nota serie tv in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 16.40, racconta le vicissitudini della famiglia Montenegro. La ricca stirpe vive in un paese del nord della Spagna e la matriarca Donna Francisca Montenegro, vedova di Salvator Castro, trama spesso contro coloro che osano mettere in pericolo il suo potere. Ma cosa succederà nella settimana dal 10 al 15 giugno 2019? Ecco le anticipazioni.

Nonostante la sua tragica caduta in un dirupo, Antolina non è riuscita ad abortire ed Elsa viene accusata di essere responsabile della caduta dell’ex ancella. La giovane andrà direttamente da Don Anselmo a confessarsi per giurare di non aver messo in pericolo la vita della sua “nemica”.

Lamberto, intanto, corre da suo padre, Eustaquio, per raccontagli la minaccia ricevuta da Saul: il Molero dichiara guerra all’Ortega ed a Julieta, prossimi sposi. Elsa chiede a Matias di aiutarla ad incontrare Isaac per avere un chiarimento.

Antolina cerca ancora di abortire, provando a tagliarsi la pancia, ma appena vede il suo sangue inizia ad urlare. Fernando intanto teme di essere vittima di una trappola, così decide di non raggiungere i rapinatori di Emilia ed Alfonso: li avrebbe dovuti incontrare per il denaro. Maria e Raimundo provano a fargli cambiare idea.

Zabaleta non è in città e Antolina viene aiutata da un medico, Alvaro Fernandez: Elsa, ignara di quanto sta accadendo, continua a pensare che la sua “nemica” non sia davvero incinta. Matias e Marcela annunciano che l’ex ancella ha una pericolosa emorragia. Un uomo giunge in città per interrogare gli abitanti sul loro “spirito natalizio”. Maria decide di andare a liberare Emilia ed Alfonso e Fernando, preoccupato, decide di incontrare i rapinatori. Raimundo e Mauricio non riescono a trattenere Francisca nascosta nella villa.

Il medico, Alvaro, non riesce a salvare il bambino di Antolina: Isaac è dispiaciuto ed è costretto a dare la notizia alla moglie che accusa Elsa di essere responsabile di questa tragedia. La Laguna suppone che Antolina si sia buttata dal dirupo per uccidere il bambino che aveva in grembo e si confida con Consuelo: l’anziana le consiglia di non rivelare a nessuno il suo pensiero.

Fernando fa fuori i rapinatori e Maria scopre che Emilia è incinta: Francisca compare e minaccia Fernando con una pistola. Incredulo di vedere la Montenegro viva, capisce di esser stato ingannato da tutti. Raimundo riesce a frenare l’istinto di Francisca. In seguito Fernando non riesce a capacitarsi dell’accaduto e si sente tradito soprattutto da Maria. Isaac si infuria con Elsa, Emilia ed Alonso devono rientrare a Parigi perchè ricercati per l’omicidio di Perez De Ayala.

