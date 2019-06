Ilary Blasi in spiaggia: prova costume superata! La bella moglie di Francesco Totti si è mostrata con un fisico perfetto ed i followers non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, ormai ci ha preso gusto. Il suo profilo Instagram sta subendo, tutt’ad un tratto, un’invasione di post, video e foto caricati da lei. Insomma, eravamo rimasti alla Ilary non molto social. Ad una Ilary che non amava pubblicare momenti della sua vita per condividerli con un ampio, ampissimo pubblico che la segue. E invece, eccola lì, che racconta le sue giornate in vacanza a Saint Tropéz pubblicando un post dopo l’altro.

Potrebbe interessarti anche:

Ilary Blasi: prova costume superata!

Non può mancare il sole, non può mancare il mare e, ovviamente, neanche il costume. Ilary Blasi ci delizia con i suoi post su Instagram mostrando a tutti che la prova costume, anche quest’anno, è superata a pieni voti. Il suo è un due pezzi, di colore bronzo. Tanti brillantini. A vita alta. In molti, come si legge tra i commenti, fanno caso al cosiddetto ‘davanzale’. Insomma, Ilary ha di che mostrare ai suoi fan e finalmente ha trovato il piacere di farlo tramite Instagram. Le vacanze a Saint Tropéz procedono benissimo. La coppia si diverte, poi si rilassa, insomma, non si fa mancare nulla. E non si fa mancare neanche una punta di gelosia. Sì, perché come abbiamo visto alla finale di Amici di Maria De Filippi, Francesco Totti si è dimostrato un marito abbastanza geloso della moglie. Beh, dobbiamo ammettere che in quella situazione non aveva tutti i torti. Ricordate il famoso sms: “Solo tu stai a fa’ la cretina”?.

Il dettaglio che non passa inosservato: il cappello

Eravamo rimasti alle dirette del Grande Fratello con la parrucca. Bionda, poi mora. Insomma, Ilary Blasi non era mai scontata e tutti, in prima serata, non vedevano l’ora di vedere cosa aveva ‘combinato’ con la pettinatura. Adesso, però, è venuta fuori una nuova moda: il cappello. La bella moglie di Francesco Totti, infatti, in questa vacanza ha deciso di portare con sé un accessorio da cui, come abbiamo visto, difficilmente si stacca. Chissà, magari sulle spiagge italiane quest’anno vedremo donne che vorranno imitarla. Staremo a vedere…