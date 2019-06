Ilary Blasi e Francesco Totti in vacanza in Costa Azzurra, si scatenano in pista in discoteca: notti brave per la coppia tra Saint Tropez e Montecarlo.

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Costa Azzurra. Dopo un anno di lavoro i due si godono un po’ di meritato riposo, prima di ricominciare con gli impegni professionali, il ritiro della Roma per Francesco e la nuova stagione televisiva per Ilary, che sembra essere la candidata favorita per la conduzione di Temptation Island Vip. Prima di lanciarsi in nuovi progetti, la coppia amatissima dal pubblico, si gode qualche giorno di relax, ma non solo. Dalle storie Instagram e dai post condivisi da Ilary, si vede infatti che i due si stanno anche un po’ scatenando in pista, con feste e spensierate serate tra amici.

Ilary Blasi e Francesco Totti, serate tra amici a Montecarlo e Saint Tropez

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in vacanza a Saint Tropez. Le stories pubblicate dalla conduttrice li ritraggono però prima a Montecarlo mentre si divertono al compleanno di Alessia Solidani, hair stylist molto amica della coppia. Insieme anche ad altri amici al Twiga di Montecarlo, Ilary e Francesco hanno patecipato in maniera spiensierata al compleanno dell’amica, scatenandosi e ballando in pista come due ragazzini. Niente di più bello per la coppia, che si mostra sempre innamorata e unita dopo tanti anni insieme. Totti è infatti ancora molto geloso della moglie, e lo ha dimostrato ultimamente quando le ha inviato un messaggio in diretta durante la Finale di Amici per redarguirla perché commentava troppo il fisico dei ballerini.

Tutto chiaramente con tono scherzoso, a dimostrazione della grande complicità tra i due, che dopo la serata di Montecarlo si sono stabiliti a Saint Tropez, dove ieri sera hanno partecipato a un’altra serata in discoteca tra amici. Abito giallo e rosa con coroncina di fiori in testa per Ilary e camicia bianca più classica per Francesco, la coppia si è ancora una volta scatenata in pista in compagnia di alcuni amici, mostrandosi spensierata e soprattutto molto innamorata.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI

Potrebbe interessarti anche: