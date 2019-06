Jane Alexander si mostra in piscina con una maglia bagnata che lascia poco spazio all’immaginazione: diventa tutto trasparente!

Jane Alexander, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha appena pubblicato su Instagram una foto abbastanza ‘bollente’ in cui la si vede in piscina con una maglietta bagnata. Insomma, certi dettagli non passano inosservati e di sicuro il suo pubblico sarà impazzito. La sua storia con Elia Fongaro tenne incollati i telespettatori agli schermi televisivi. Ricordate? Tantissimi tira e molla nella scorsa edizione del Grande Fratello. I ‘problemi’ relativi al compagno che intanto si faceva sentire da fuori e quella storia d’amore molto, anche troppo travolgente. Una storia che poi si è rivelata ‘scintilla’, più che fuoco. Perché poi non ha avuto seguito. La bella Jane, con un post, su Instagram già diverso tempo fa spiegò che ‘la favola non esisteva’. Aveva ed avrebbe voluto crederci ancora. Ma non è stato possibile. Così, ognuno ha preso la propria strada.

Jane Alexander e la maglia bagnata in piscina

Mentre Jane Alexander è al fresco, in piscina, immaginiamo già la temperatura che sale tra i follower che hanno visto questa sua foto. Insomma, è evidente che ci sono tantissime trasparenze. L’immagine parla da sola. La maglietta bagnata aderisce troppo e il risultato è questo qui:

Jane Alexander ha scritto “Happy Pride a tutti noi. Be happy, be free” nella didascalia di questa foto. Questo rende l’idea che la sua vuole essere una provocazione, o meglio, un inno alla libertà. In effetti, le donne sono le uniche proprietarie del loro corpo e devono avere la libertà di mostrarne qualsiasi parte senza remore. E’ questo il significato delle parole di Jane Alexander, che ha sempre combattuto a spada tratta per la libertà delle donne anche quando era nella casa del Grande Fratello. Ed ha continuato a manifestare il suo impegno su Instagram, nella vita di tutti i giorni.

Per ulteriori news su Jane Alexander, la sua carriera e la sua vita privata—> CLICCA QUI