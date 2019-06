Jeremias Rodriguez ha pubblicato su Instagram una dedica alla sua Soleil: la storia tra i due procede a gonfie vele e le parole di lui lo confermano.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono una coppia nata davanti alle telecamere delll’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. L’amore tra i due giovani, su cui inizialmente in pochi avrebbero scommesso, procede a gonfie vele, come dimostrano le foto e i video che la coppia ama postare sui social. Che siano momenti di vita quotidiana, shooting fotografici o vacanze, i due ragazzi appaiono felici e innamorati, anche in compagnia delle rispettive famiglie. L’ultima dedica che Jeremias ha pubblicato per Soleil ha fatto sognare i fan della coppia.

La dedica di Jeremias a Soleil su Instagram

Jeremias ha pubblicato nelle sue storie una foto della sua fidanzata Soleil, uno scatto in cui la bella italo-americana è in primo piano di profilo, con i capelli lasciati un po’ in disordine a creare un effetto scomposto ma allo stesso tempo artistico. Impossibile da fraintendere la didascalia che accompagna lo scatto: “Alcune di voi non hanno bisogno di photoshop”, scrive Jeremias per sottolineare, casomai ce ne fosse bisogno, la bellezza della sua donna. Una bellezza tutta naturale, che sull’Isola aveva fatto girare la testa a tutti gli italiani.

Il passato televisivo di Soleil, da Uomini e Donne all’Isola dei Famosi

Soleil però era già nota al grande pubblico da prima della partecipazione all’Isola dei Famosi, per essere stata la scelta di Luca Onestini a Uomini e Donne. La storia con l’ex tronista era poi terminata mentre lui si trovava al Grande Fratello Vip proprio insieme a Jeremias e Cecilia Rodriguez. In quell’occasione Soleil lasciò Luca per cominciare una relazione con un altro ex tronista, Marco Cartasegna, finita poi poco prima del suo approdo sull’Isola. Un passato amoroso mediatico, dunque, quello di Soleil, che l’ha portata oggi ad essere felice con Jeremias e ad avere un ottimo rapporto anche con le due sorelle di lui, Cecilia e Belen Rodriguez.

